В суде отреагировали на дело об изъятии бывших активов владельца «Хортицы» Суд Курска: дело в отношении владельца «Хортицы» идет в закрытом режиме

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Дело об изъятии бывших активов компании Global Spirits, производителя водки «Хортица», идет в закрытом режиме, рассказали NEWS.ru в Ленинском районном суде Курска. Представитель инстанции отметил, что не уполномочен давать какую-либо информацию по данному судопроизводству.

Это закрытое судебное заседание. Я не уполномочен давать никакую информацию, — пояснили в пресс-службе суда.

В мае Генпрокуратура России подала иск об изъятии имущества учредителей и руководителей предприятий, находящихся под контролем украинского бизнесмена Евгения Черняка. Предпринимателя обвиняют в финансировании ВСУ, деньги должны пойти в доход государства. Этим компаниям принадлежит бренд «Хортица».

Юрист Илья Русяев ранее заявил, что дело об аресте бывших активов Global Spirits в России вызывает ряд юридических вопросов, в том числе почему оно рассматривается в курском суде. Эксперт подчеркнул, что выбор инстанции обычно обуславливается местом жительства или нахождения ответчика.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области до этого наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» и Unicredit Bank AG по иску «Русхимальянса». Истец является оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге. Общая сумма арестованных активов банка превышает €462 млн.