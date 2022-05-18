В суде не оправдали пенсионера, отсидевшего за чужое преступление 13 лет

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президиум Верховного суда России не отменил приговор 82-летнему пенсионеру Фаткулле Исхакову из Уфы, отсидевшему 13 лет за чужое преступление, сообщает «360». Его осудили в 1959 году за покушение на убийство двух человек, но затем свидетели признались в оговоре, к тому же в содеянном сознался настоящий преступник, но даже после этого Исхакова не оправдали. Сам мужчина заявил о готовности и дальше требовать справедливости.

Обидно, конечно. Они затягивают, никто не хочет решать вопрос, 63 года волокитой занимаются. Я надеялся, что хотя бы президиум Верховного суда РФ, умные люди сидят, всё понимают... Нет, они ждут, чтобы я ушёл в иной мир. Человека нет, и дела нет, больше нет причины. Но ясно ведь, доказана моя непричастность, — высказался пенсионер.

Президиум Верховного суда удовлетворил представление о возобновлении производства по делу Исхакова, но не отменил приговор, а направил дело в Шестой кассационный суд Самары. Тот должен решить вопрос об отмене приговора не ранее чем через 2–2,5 месяца, считает адвокат Фаткуллы Исхакова.

Ранее суд отменил первый в России оправдательный приговор вору в законе. Первый апелляционный суд общей юрисдикции вернул в прокуратуру уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении Тенгиза Гигиберии.