В суд поступили жалобы на приговор Треповой Адвокаты Треповой подали апелляционные жалобы на приговор обвиняемой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Защита Дарьи Треповой, признанной виновной в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, подала жалобы на приговор в Апелляционный военный суд, передает РИА Новости. Кроме того, поступило апелляционное представление прокуратуры, уточнили журналисты.

В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ, — рассказал источник издания, уточнив, что официальной даты их рассмотрения пока что не объявлено.

Адвокаты рассчитывают сократить вынесенный ранее приговор сроком на 27 лет, а прокуратура намерена увеличить его минимум на один год. Материалы будет рассматривать судья Сергей Винник, сообщает «Коммерсант». По сведениям издания, слушание может пройти 20 мая, однако состав участников еще решается.

Военный суд вынес приговор Треповой 25 января в ходе выездного заседания, прошедшего в Санкт-Петербурге. Девушку признали виновной в совершении теракта, в результате которого погиб Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Отмечалось, что она получила самый жесткий приговор для женщины в истории современной России. Ее приговорили к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей.