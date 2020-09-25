В суд направили иск о ликвидации «Церкви последнего завета»

https://static.news.ru/photo/228e2f42-ff3d-11ea-9478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Прокуратура Красноярского края направила в суд иск с требованием ликвидировать секту «Церковь последнего завета».

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Прокуратура провела проверку деятельности религиозной организации, в ходе которой выявила факты, дающие основания для ликвидации — в частности, случаи причинения вреда психическому здоровью членов секты «путём пресечения попыток проявления собственных мыслей, желаний, потребностей и стремлений».

В прокуратуре утверждают, что деятельность «Церкви последнего завета» угрожает интересам общества и государства.

Утром 22 сентября силовики задержали главу секты Виссариона (Сергея Торопа) и несколько его последователей в поселении «Обитель рассвета» в Красноярском крае, передавал NEWS.ru. 23 сентября Торопа, его пресс-секретаря Вадима Редькина и руководителя частной школы, где учатся дети членов секты, Владимира Ведёрникова отправили под арест.

Бывший слесарь и полицейский Тороп организовал секту «Церковь последнего завета» и стал именовать себя Виссарионом в начале 1990-х голов. В 1995 году последователи Торопа основали поселение на берегу озера Тиберкуль в Красноярском крае. Сектанты считают Виссариона воплощением Иисуса Христа. Членам движения запрещено курить, пить спиртное и пользоваться деньгами, они живут за счёт натурального хозяйства.