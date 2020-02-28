https://static.news.ru/photo/f00e29a0-5a37-11ea-a2b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом столичный департамент образования поручил московским школам регулярно проверять у детей температуру.

В пресс-службе ведомства отметили, что в случае выявления признаков заболевания или повышенной температуры, ребёнка в сопровождении родителей будут отправлять домой. До их прихода школьник должен быть изолирован. Затем вся информация о заболевших детях будет незамедлительно направляться в поликлинику.

Также на период подъёма заболеваемости отменяются выездные и массовые мероприятия, занятия в бассейнах, а уроки должны будут проходить в одном классе. С родителями на связи постоянно должен находиться классный руководитель, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за угрозы коронавируса Роспотребнадзор обязал московские рестораны обеспечить персонал медицинскими масками и антисептиками. Ведомство также предписало ежечасно обрабатывать дверные ручки и кассовые аппараты и дважды в сутки проводить полную дезинфекцию помещений.