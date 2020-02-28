Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом столичный департамент образования поручил московским школам регулярно проверять у детей температуру.
В пресс-службе ведомства отметили, что в случае выявления признаков заболевания или повышенной температуры, ребёнка в сопровождении родителей будут отправлять домой. До их прихода школьник должен быть изолирован. Затем вся информация о заболевших детях будет незамедлительно направляться в поликлинику.
Также на период подъёма заболеваемости отменяются выездные и массовые мероприятия, занятия в бассейнах, а уроки должны будут проходить в одном классе. С родителями на связи постоянно должен находиться классный руководитель,
Ранее NEWS.ru писал, что из-за угрозы коронавируса Роспотребнадзор обязал московские рестораны обеспечить персонал медицинскими масками и антисептиками. Ведомство также предписало ежечасно обрабатывать дверные ручки и кассовые аппараты и дважды в сутки проводить полную дезинфекцию помещений.
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