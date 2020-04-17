В столичные суды поступило ещё 14 дел о нарушении режима самоизоляции

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила о новых делах, которые поступили в столичные суды. Восемь административных материалов было составлено в отношении граждан и шесть в отношении юридических лиц. Причиной стало нарушение режима самоизоляции.
В пятницу полицией были направлены в московские суды восемь материалов по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения) и шесть материалов по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), — заявила Солопова.
Штраф для физических лиц составит 15 тысяч рублей. В отношении юридических лиц мера пресечения ещё не выбрана.
В одном случае женщине вменено в вину то, что она, будучи лицом, находящимся на изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции, для оплаты кредита покинула место проживания. Суду предстоит исследовать все обстоятельства дела, установить наличие состава правонарушения, — подчеркнула она.
Ранее NEWS.ru информировал, что за две недели в Москве были оштрафованы 107 заражённых нарушителей карантина. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
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