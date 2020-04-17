В столичные суды поступило ещё 14 дел о нарушении режима самоизоляции

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Президент России Владимир Путин поручил уже сейчас продумать, как после пандемии будут использоваться новые медцентры и медоборудование. Глава государства также отметил, что победа над коронавирусом будет тем весомее, чем сильнее за это время станет система здравоохранения в России.

Россия обязательно победит эпидемию. Эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медпомощи во всех регионах более сильной, более современной, эффективной и доступной, чтобы такие...