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В столичном транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима

14:04, 29 сентября 2021
В столичном транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В московском транспорте усилен контроль за соблюдением масочного режима. Как сообщил РИА Новости руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов, для этого задействован весь штат контролёров ГКУ и сотрудников службы безопасности метрополитена.

Чиновник уточнил, что с сентября контролёры перешли на электронное оформление постановлений, что позволяет исключить ошибки и сократить процедуру оформления документов до пяти минут. С начала сентября контролеры выявили более 35 тысяч нарушений масочного режима.

Более 1,8 тысячи работников информируют пассажиров и проверяют соблюдение безопасного пребывания на наземном и железнодорожном транспорте, на всех участках метро: на входах, перронах, в вагонах поездов, охватывая 100% станций, а также на вокзалах, — заявил Султанов.

Ранее сообщалось, что власти Москвы усилят контроль за ношением масок в заведениях общепита и магазинах. Торговым точкам, кафе и ресторанам, нарушающим профилактические меры, грозят крупные штрафы и приостановка работы на срок до 90 суток. На прошлой неделе ряд торговых центров получили предупреждения за несоблюдение масочного режима.

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