В столичном регионе закончились нерабочие дни

Москве и Подмосковье завершился режим нерабочих дней. Тем не менее, ряд ограничительных мер для профилактики распространения коронавируса останется в силе. В частности, льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте будет приостановлен для граждан, соблюдающих домашний режим, сообщает ТАСС.

Речь идёт о лицах в возрасте старше 60 лет, людях, имеющих хронические заболевания, а также тех, кто не прошел вакцинацию и не болел коронавирусом в последние шесть месяцев.

Кроме того, посещение музеев и театров возможно только при предъявлении QR-кода. Наличие кода также обязательно при посещении развлекательных, культурных, зрелищных и спортивных мероприятий с численностью зрителей свыше 500 человек.

С 8 ноября в Москве и области начнут работать заведения общепита, салоны красоты, торгово-развлекательные центры и возобновятся очное обучение в школах и очно-заочные занятия в вузах.

Ранее сообщалось, что решение продлить нерабочие дни из-за ухудшения эпидемиологической ситуации приняли власти пяти регионов России — Курской, Новгородской, Смоленской, Томской и Челябинской областей. Данный режим сохраниться в этих регионах до 10,12 и 15 ноября.