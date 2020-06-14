В столичной Филатовской больнице от коронавируса лечатся 623 пациента

https://static.news.ru/photo/996ba2ce-ae0d-11ea-94b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сегодняшний день в Филатовской больнице на территории Москвы лечение проходят 1,1 тысячи человек, у 623 пациентов из них диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 14 июня на своей странице в социальной сети главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

По его словам, в общей сложности в больнице на лечении находятся 1120 человек. Из них у 1091 человека диагностирована внебольничная пневмония. В их числе 623 гражданина с коронавирусом.

В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 30. В ОРИТ: 152. На ИВЛ: 61. За прошедшие сутки выписаны 90 пациентов, 93 человека поступило в больницу, — написал Вечорко в Facebook.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории Москвы из больниц были выписаны 2133 человека с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 14 июня сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Она отметила, что число выздоровевших после заражения COVID-19 москвичей продолжает увеличиваться.