В столице вводят цифровые пропуска для волонтёров

https://static.news.ru/photo/b63678c2-8142-11ea-98d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый вид цифровых пропусков — для волонтёров — вводится в Москве.

Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин на своём сайте 18 апреля. По его словам, количество пропусков не ограничено.

Получить эти пропуска могут волонтёры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтёр», — говорится в сообщении.

Кроме того, временные ограничения на передвижения, введённые в столице в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, продлены до 1 мая.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин не исключил ужесточения пропускного режима в столице. По его словам, это может произойти, если количество нарушений со стороны граждан и предприятий увеличится.