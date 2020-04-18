В столице вводят цифровые пропуска для волонтёров

Новый вид цифровых пропусков — для волонтёров — вводится в Москве.
Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин на своём сайте 18 апреля. По его словам, количество пропусков не ограничено.
Получить эти пропуска могут волонтёры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтёр», — говорится в сообщении.
Кроме того, временные ограничения на передвижения, введённые в столице в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, продлены до 1 мая.
Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин не исключил ужесточения пропускного режима в столице. По его словам, это может произойти, если количество нарушений со стороны граждан и предприятий увеличится.
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