В столице составлено более 9 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил число протоколов, которые составили полицейские за нарушение режима самоизоляции. Их оказалось более девяти тысяч.
Вчера (14 апреля. — NEWS.ru) сотрудники полиции составили две тысячи протоколов, за всё время с субботы это уже более девяти тысяч протоколов, это именно за нарушения социального дистанцирования, то есть это прогулки на улице, в парках, на детских площадках, шашлыки на природе и так далее, — заявил Дачников.
На данный момент патрулирование на улицах Москвы осуществляют 13 тысяч сотрудников полиции. Из них три тысячи — это сотрудники Росгвардии,
Все они патрулируют основные направления, точки, где наши горожане любят гулять и отдыхать, ведут разъяснительную работу и штрафуют тех горожан, которые не ведут себя дисциплинированно, — добавил он.
NEWS.ru писал ранее, что 1 апреля Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
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