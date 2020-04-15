В столице составлено более 9 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/1fcadbb6-7f36-11ea-a871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил число протоколов, которые составили полицейские за нарушение режима самоизоляции. Их оказалось более девяти тысяч.

Вчера (14 апреля. — NEWS.ru) сотрудники полиции составили две тысячи протоколов, за всё время с субботы это уже более девяти тысяч протоколов, это именно за нарушения социального дистанцирования, то есть это прогулки на улице, в парках, на детских площадках, шашлыки на природе и так далее, — заявил Дачников.

На данный момент патрулирование на улицах Москвы осуществляют 13 тысяч сотрудников полиции. Из них три тысячи — это сотрудники Росгвардии, передаёт РИА Новости.

Все они патрулируют основные направления, точки, где наши горожане любят гулять и отдыхать, ведут разъяснительную работу и штрафуют тех горожан, которые не ведут себя дисциплинированно, — добавил он.

NEWS.ru писал ранее, что 1 апреля Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.