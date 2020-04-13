В столице более шести тысяч человек лечатся от коронавируса на дому

https://static.news.ru/photo/e889c26e-7db6-11ea-96d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперштаб сообщил число людей, которые проходят лечение от коронавируса на дому. Их оказалось более шести тысяч.

Сейчас лечение на дому проходят более 6 тыс. человек. При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально, — отметили в штабе.

Медики добавили, что больных госпитализируют в случае ухудшения состояния, пишет ТАСС.

На сегодняшний день в Москве выявлено 11 513 заболевших коронавирусом. Выздороветь удалось 837 пациентам. От заболевания скончались 82 человека.

Как сообщал NEWS.ru, московские суды рассмотрели 10 дел за нарушения режима самоизоляции.