В столице более шести тысяч человек лечатся от коронавируса на дому

Оперштаб сообщил число людей, которые проходят лечение от коронавируса на дому. Их оказалось более шести тысяч.
Сейчас лечение на дому проходят более 6 тыс. человек. При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально, — отметили в штабе.
Медики добавили, что больных госпитализируют в случае ухудшения состояния,
На сегодняшний день в Москве выявлено 11 513 заболевших коронавирусом. Выздороветь удалось 837 пациентам. От заболевания скончались 82 человека.
Как сообщал NEWS.ru, московские суды рассмотрели 10 дел за нарушения режима самоизоляции.
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