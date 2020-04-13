В столице могут увеличить количество коек для лечения пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/26b73580-7d9e-11ea-b4e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве число коек для пациентов, у которых диагностирован коронавирус, могут увеличить до 30 тысяч.

Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Принято мною решение дополнительно удвоить количество региональных коек, которые будут задействованы для этой системы, — сказал он.

По словам мэра, это «просто огромный объём». Он отметил, что решение было принято для того, чтобы обеспечить больных коронавирусом всем необходимым в случае ухудшения ситуации, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на электронную систему по выдаче спецпропусков в столице совершаются DDoS-атаки.