В столице могут увеличить количество коек для лечения пациентов с COVID-19

В Москве число коек для пациентов, у которых диагностирован коронавирус, могут увеличить до 30 тысяч.
Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
Принято мною решение дополнительно удвоить количество региональных коек, которые будут задействованы для этой системы, — сказал он.
По словам мэра, это «просто огромный объём». Он отметил, что решение было принято для того, чтобы обеспечить больных коронавирусом всем необходимым в случае ухудшения ситуации,
Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на электронную систему по выдаче спецпропусков в столице совершаются DDoS-атаки.
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