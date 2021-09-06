В столице будут отлавливать мотоциклистов без шлема и машины без ОСАГО

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) потратит более 3,27 млрд руб. на аренду 500 стационарных дорожных камер для ГИБДД. Новые приборы смогут фиксировать передвигающихся без шлема мотоциклистов, опасные маневры между полосами, развороты и повороты, нарушение правил перевозки грузов и буксировки, а также будут выявлять транспортные средства без техосмотра и ОСАГО. Об этом пишет «Коммерсант».

ЦОДД Москвы объявил тендер по аренде 500 новых стационарных камер, которые, помимо обычных функций вроде превышения скорости и выезда на встречную полосу, будут фиксировать движение мотоциклистов между полосами и нарушение правил применения шлемов. Также камеры будут проверять правила парковки, перевозки грузов и буксировки, фиксировать поворот или разворот не из крайнего ряда. Их установят в очагах аварийности и на выделенных полосах.

Также новые камеры будут выявлять и автомобили, не прошедшие техосмотра и не имеющие ОСАГО. Эксперты отмечают, что это создаст большой поток запросов, и информационные системы просто не смогут их вовремя обрабатывать. Скепсис вызывает и идея автоматического контроля движения между полосами: по словам экспертов, мотоциклист имеет право находиться в полосе рядом с автомобилем или другим мотоциклом, а по самой разметке двигаться невозможно.

Кроме того, введение новых составов повлечет рост фиксаций нарушений, увеличив нагрузку на сотрудников ГИБДД. При этом весьма высоким будет процент ошибок в связи с определением наличия мотошлема, а при отслеживании перевозки грузов и контроле соблюдения правил буксировки понадобятся более чёткие критерии доказательства нарушения, что займёт немало времени.

Ранее водителям напомнилио новых штрафах, которые вступят в силу в 2022 году. В частности, планируется расширить перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. Штраф могут выписать за повреждённый бампер, использование разной резины на передних и задних колёсах, отсутствие фароочистителей, подголовников, козырьков и подушек безопасности. Штраф за езду без техосмотра вырастет до двух тысяч рублей, также планируется ввести наказание для водителей, которые, будучи пьяными, перевозят детей. Попавшимся на таком нарушении будет грозить штраф в 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на три года.