В Steam назвали лучшие игры года на ПК Steam: Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3 и Destiny 2 попали в список лучших игр

Лучшими играми Steаm по размеру валовой выручки оказались Hogwarts Legacy, Counter-Strike 2 и Cаll of Duty. При составлении рейтинга учитывались данные о валовой выручке и количестве одновременных игроков. Сообщается, что в списки вошли игры, которые имели более 40 тысяч игроков без резких скачков в период с 1 января по 15 декабря 2023 года.

Лучшими новинками стали Baldur’s Gate 3, Hogwаrts Legacy и Resident Evil 4. В топ игр на ПК, где был зафиксирован рекорд по онлайну, вошли Destiny 2, Sons of the Forest и Hogwаrts Legacy. Также авторы назвали лучшие игры года, вышедшие из раннего доступа — Evеrspace 2, My Time at Sandrock и Farlight 84. Лучшими VR-эксклюзивами года в Stеam по размеру валовой выручки оказались Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, Bоneworks и Pavlov.

Ранее Steam отказался от расчетов в национальных валютах Аргентины и Турции. Причиной принятия такого решения стала нестабильность курса турецкой лиры и аргентинского песо. Пользователям платформы предложат оплачивать покупки долларами США. При этом подчеркивается, что стоимость видеоигр значительно вырастет.

