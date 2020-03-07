https://static.news.ru/photo/cecdc230-608d-11ea-b215-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нетипичный Ставрополь/vk.com

В Ставрополе мужчина придумал оригинальный способ спасти машину от эвакуаторщиков, приковав её за колесо к дереву цепью. Об этом сообщил портал «Регион-Онлайн».

Пользователи социальной сети, где была опубликована фотография, посмеялись над задумкой автомобилиста и назвали его способ не совсем надёжным. По их мнению, машину, например, могут эвакуировать и без колеса. К тому же дерево, к которому прикован автотранспорт, слишком тонкое.

Однако большинство фолловеров поддержали хозяина машины и отметили, что часто эвакуаторщики нарушают права автомобилистов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске группа разгневанных автовладельцев попыталась избить водителей эвакуатора за «воровство» их машин. У нескольких мужчин «сдали нервы», когда сотрудники эвакуационной службы попытались вывезти очередной автомобиль.