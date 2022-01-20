Умные дома в России могут заселить роботами-консьержами

В правительстве начали разработку госстандарта умного многоквартирного дома, сообщает «Коммерсант». В нём будут перечислены сервисы, которые позволят назвать дом и квартиру умными. Минимальный набор будет включать, например, систему распознавания лиц и номеров автомобилей, возможность автоматизированного контроля за инфраструктурой ЖКХ. В расширенный пакет умных решений войдут робот-консьерж, робот-доставщик, робот-уборщик и другие цифровые сотрудники.

О разработке единых стандартов умного дома стало известно из письма замглавы Минцифры Андрея Заренина, которое он разослал представителям «Яндекса», «Ростелекома», ГК «Эталон» и ещё 37 организаций. К 21 января они должны направить свои предложения исходя из проекта стандарта. В его разработке, помимо Минцифры, принимают участие Минстрой и Минпромторг, девелоперы и IT-компании.

Как рассказал знакомый с подготовкой проекта собеседник издания, правительство намерено привести весь спектр интеллектуальных сервисов, управляющих домами, к единому знаменателю.

В Минпромторге считают, что единый стандарт позволит сформировать рынок унифицированных решений отечественных производителей, что снизит зависимость от импортных продуктов и исключит риски утечек данных за границу. В правительстве объём рынка умных устройств для квартир и домов для отечественных производителей электроники оценивают в 150 млрд рублей в год, отметил источник издания.

В «Ростелекоме» полагают, что строительство домов по новым стандартам повысит спрос на услуги отечественных разработчиков ПО, провайдеров и IT-интеграторов.

Известно, что более половины опрошенных россиян (56%), проживающих в городах-миллионниках, положительно высказались о развитии современных технологий. 41% респондентов не разделили положительного представления о развитии современных гаджетов. При этом негативный взгляд на развитие хай-тека выразили по большей части представители молодого поколения — от 18 до 24 лет.