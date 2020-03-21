https://static.news.ru/photo/30dd2382-6b95-11ea-9990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Американка родила прямо в супермаркете города Спрингфилд, штат Миссури. У женщины отошли воды, когда она пришла в отдел туалетной бумаги в разгар ажиотажа, возникшего на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

Медсестра и пожарные, оказавшиеся в магазине, помогли принять роды. Через 45 минут роженицу и новорожденного забрала скорая помощь. С матерью и ребёнком всё в порядке, сообщает издание New York Post.

По состоянию на 21 марта коронавирусную инфекцию по всему миру подхватили более 277 тысяч человек, более 11,5 тысяч умерли, 91 тысяче удалось выздороветь. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом перевалило за 300. В США на настоящий момент зафиксировано более 19 тысяч случаев заражения COVID-19. Половина из них приходится на штат Нью-Йорк, на данный момент здесь выявлено более 10 тысяч заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что в Национальной лаборатории Министерства энергетики США начали использовать Summit, самый мощный суперкомпьютер в мире, чтобы обнаружить лекарственные соединения, которые могли бы остановить заражение коронавирусом. Он может не только помочь быстро обнаружить возможные белки, но и ранжировать соединения в порядке их потенциальной ценности для дальнейших экспериментов. Всего за два дня работы суперкомпьютера было обнаружено 77 маломолекулярных лекарственных соединений, способных бороться с COVID-19.