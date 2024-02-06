Newsweek: Карлсон взял интервью у Путина

Фото: ТАСС/Kremlin.ru

Бывший ведущий Fox News, американский журналист Такер Карлсон, который недавно впервые приехал в Москву, взял интервью у российского лидера Владимира Путина, передает издание Newsweek. В Кремле данную информацию не подтверждали.

Ведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимир Путин во время своего визита в Москву, согласно онлайн-отчету, — говорится в сообщении.

Источник издания сослался на пост экс-главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Twitter (X). Журналист написал, что Карлсон получил то, что хотел.

Во вторник, 6 февраля, автомобиль Карлсона был замечен на территории администрации президента России. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как в машину погрузили съемочное оборудование. Утром Карлсона также заметили выходящим с парковки отеля, пока его команда грузила камеры в автомобиль.

Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что возможность проведения интервью Карлсона с Путиным обсуждалась в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал проинформировать о возможных интервью Путина, в том числе зарубежным средствам массовой информации, но на 5 февраля таких планов у президента не было.