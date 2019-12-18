https://static.news.ru/photo/aa92da54-2258-11ea-8492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Исследователи из Флориды (США) поставили целью определить, отличаются ли между собой врачи разных узких специализаций по манере вождения и склонности покупать роскошные автомобили. Попутно выяснялось, проявляют ли сотрудники полиции снисходительность к докторам по сравнению с прочими участниками дорожного движения. Выяснилось, что «гонщиками» смело можно считать психиатров, а любителями дорогих автомобилей — кардиологов.

В эксперименте, проведённом сотрудниками компании ABJ, учитывались данные 5372 врачей и 19 639 неврачей. Всем им были выписаны штрафы за превышение скорости в период с 2004 по 2017 год.

Выяснилось, что за это время врачи всех специальностей в совокупности получили 14 560 штрафов за превышение скорости более чем на 20 миль в час (примерно 32,2 км/ч). Доля «гонщиков» среди медиков составила 26,4%, что вполне сопоставимо с данными для всех остальных водителей — 26,8%. Чаще других штрафовали психиатров — они нарушали скоростной режим чаще прочих своих коллег. На втором месте — хирурги общей практики, а третье поделили между собой терапевты и кардиологи.

Тяга к шикарным автомобилям отмечена у кардиологов. Менее всего роскошных автомобилей среди врачей неотложной медицины, семейных докторов, педиатров и хирургов общей практики.

Что же касается лояльности со стороны сотрудников полиции, то никакого особого отношения к врачам отмечено не было. Итоги исследования были опубликованы в «Британском медицинском журнале».

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в ГИБДД считают, что многополосные участки дорог должны быть оснащены специальными устройствами, принудительно снижающими скорость.