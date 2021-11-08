В США россиянину предъявят обвинения в кибервымогательстве

Власти США намерены предъявить обвинения, связанные с кибервымогательствами, россиянину и гражданину Украины. Как сообщает телеканал CNN, их подозревают в членстве в хакерской группировке REvil.

По данным телеканала, органы американской юстиции также собираются объявить о конфискации $6 млн, якобы полученных подозреваемыми от своих жертв. При этом украинец Ярослав Васинский, которому 22 года, находится под стражей в Польше в ожидании решения об экстрадиции в США. Полянин, которому 28 лет, остаётся на свободе.

Васинский и ещё один предполагаемый член REvil, гражданин России Евгений Полянин, будут, как ожидается, помимо прочего, обвинены в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег, — сообщил телеканал.

Американские спецслужбы неоднократно обвиняли Россию в причастности к хакерской деятельности в киберпространстве. В последнем опубликованном докладе американской разведки указано, что Россия в ближайшее время останется ведущей угрозой в киберпространстве. Утверждается, что в Москве считают кибератаки «приемлемым вариантом для сдерживания противников, контролирования эскалации и осуществления конфликтов».

Ранее глава британского Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию главной угрозой национальной безопасности Великобритании. Особые опасения у главы разведки вызывают угрозы в сфере кибербезопасности, а также проведение Москвой агрессивных операций в европейских странах и вмешательство в выборы «по всему миру».