В США задумались об эвакуации семей дипломатов из Киева

США обдумывают, следует ли эвакуировать членов семей американских дипломатов на Украине на фоне эскалации обстановки. Объявить об эвакуации США могут в ближайшие несколько дней. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По его данным, план, который рассматривается в США, предполагает обязательное возвращение семей дипломатов домой, а сотрудники, занятые в неосновной деятельности диппредставительства, смогут вернуться в Соединённые Штаты добровольно. Однако решение пока не принято, пишет агентство.

Как отмечают источники, решение об эвакуации cвязано с напряжённостью, которая складывается на росcийско-украинской границе. При этом они подчёркивают, что такие меры не означают уверенности США в скором вторжении России на территорию cоседа — власти страны трактуют их как «предусмотрительные приготовления».

Ранее сообщалось, что дипломатам в двух российских консульствах на Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. Как сообщили источники в спецслужбах Киева, 5 января страну покинули 18 человек — в основном дети и жёны российских дипломатов. Ожидается отъезд ещё 30 представителей консульств в Киеве и Львове.