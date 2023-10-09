В США раскрыли планы России на Украине Полковник Макгрегор: США не смогут помешать России освободить Харьков и Одессу

Фото: МО РФ

Россия освободит Харьков и Одессу, и США ничего не смогут с этим поделать, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official. Он напомнил, что часть регионов, входивших в Новороссию со времен Екатерины II Великой, уже освобождена.

Русские возьмут все, что принадлежит им исторически, и мы ни черта не сможем сделать с этим, — заявил Макгрегор.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что предлагаются разные варианты решения конфликта на Украине, в том числе его заморозка, освобождение определенных городов, но российским военным нужно строго следовать задачам СВО, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Сладкова, эти задачи простые — Украина должна быть подконтрольна России. Также, добавил он, нужно освободить Харьков и Одессу.

Военкор отметил, что России необходимо расположить свои военные базы вдоль границ с НАТО, а также поставить своих советников в правительстве Украины. Сладков добавил, что в случае несогласия Киева и Запада все препятствия на пути к целям спецоперации должны быть уничтожены.

Также Сладков заявлял, что отношение российских военнослужащих к специальной военной операции на Украине изменилось. По мнению военкора, военные осознали, что воюют до победы и не важно, как долго продлится конфликт.