«Один из самых ценных»: в США раскрыли, что для ВСУ означает потеря Су-27 MWM: сбитый российскими войсками Су-27 был самым ценным самолетом ВСУ

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Российские военные уничтожили украинский Су-27 который был для ВСУ одним из самых ценных самолетов, пишет Military Magazine Watch. По мнению издания, потерю летательного аппарата Киеву не удастся компенсировать, поскольку они находились на вооружении только у СССР и Китая.

Российская ПВО сбила один из самых ценных истребителей Су-27 ВВС Украины, которые считаются наиболее боеспособными самолетами в арсенале страны, — говорится в статье.

Как сообщили в издании, Су-27 разрабатывали как гораздо более тяжелый и совершенный аналог МиГ-29. При этом в советское время он не поставлялся в страны, входившие в Организацию Варшавского договора, которые сейчас являются главным «донорами» для ВСУ.

Ранее также сообщалось, что в первые дни СВО на аэродроме в Гостомеле Киевской области был уничтожен самый крупный грузовой самолет в истории с грузоподъемностью до 253,8 тонн, Ан-225 «Мрия». Позже генеральный директор ГП «Антонов» Евгений Гаврилов заявил, что на Украине построят новый самолет «Мрия», работы в настоящее время ведутся в секретном месте. Глава компании отметил, что второй Ан-225 будет отстроен с помощью новых деталей, а также с использованием частей сгоревшей машины.