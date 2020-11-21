В США назвали самые надёжные в мире автомобили

https://static.news.ru/photo/b0869ab0-2c78-11eb-a7f7-fa163e074e61_660.jpg Mazda MX-5 Miata Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Японская Mazda признана самым надёжным автомобилем в мире. Такой позиции придерживаются аналитики американского журнала Consumer Reports, составившие рейтинг брендов надёжных машин.

Фаворит этого списка набрал 83 балла из 100 возможных, а к числу лучших по названному качеству моделей отнесены MX-5 Miata, CX-30 и CX-3.

Ещё один бренд из Японии — Toyota — занял в рейтинге второе место с 74 баллами. Аналитики выделили модели Prius, Corolla и Prius Prime. Третье место отдано Lexus (71 балл), среди лучших моделей этой марки названы UX, NX и GX.

Также в топ-10 включены такие производители автомобилей, как Buick, Honda, Hyundai, Ram, Subaru, Porsche и Dodge.

При составлении рейтинга учитывались в том числе мнения 330 тысяч водителей, рассказавших исследователям о выявленных проблемах с их машинами за последний год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты составили рейтинг самых надёжных подержанных моделей автомобилей. В опросе британского портала What Car? приняли участие 18 тысяч автовладельцев. В результате самой надёжной была признана Toyota Yaris. На втором месте оказался Lexus CT, на третьем — Audi Q3.