В список санкций ЕС по Сирии попали несколько российских компаний

Европейский союз в понедельник ввёл санкции против нескольких российских компаний за разведку и добычу ресурсов Сирии. Кроме того, под санкции попали и юридические лица. Ограничительные меры коснулись российских компаний «Велада», «Меркурий», «Евро Плюс». Решение было принято на совещании глав МИД ЕС в Брюсселе.

Совет считает, что два лица, участвовавшие в военных операциях группы Вагнера в Сирии, а также три компании, получающие выгоду от сирийского режима и поддерживающие его, должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, организаций или организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры, — говорится в опубликованных в официальном журнале Евросоюза решениях..

Помимо компаний, в документе перечислены восемь российских граждан, которые якобы причастны к действиям, угрожающим миру, безопасности или стабильности Ливии, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также вовлечены в дестабилизацию ситуации в Сирии.

Отмечается, что ограничения предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание активов, а также запрет на сотрудничество.

Ранее сегодня Евросоюз официально ввёл cанкции против ЧВК «Вагнер» за её действия в Cирии, Ливии и на Украине.