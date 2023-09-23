В список иноагентов предложили внести бывшего игрока сборной РФ по футболу SHOT: футболиста Евгения Савина предложили признать иноагентом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Савин

Бывшего игрока сборной России по футболу Евгения Савина требуют признать иноагентом, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, автором инициативы стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Как утверждает SHOT, Бородин направил заявление в Генпрокуратуру России, указав на то, что весной в интервью Савин негативно высказывался о ситуации в стране и спецоперации. Сейчас, как отметил Бородин, футболист проживает на Кипре и не планирует возвращаться в РФ.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой предложил ранжировать иноагентов по степени вины и ущерба от их деятельности. По мнению парламентария, «особо опасных» иностранных агентов, а также «представляющих прямую угрозу суверенитету страны» следует отнести в отдельную красную зону и применять против них наказания «по высшим мерам».

Комментируя предложение Лугового, первый зампред комитета ГД по культуре Александр Шолохов признался, что не видит необходимости в ранжировании иноагентов. По мнению народного избранника, меры наказания, предусмотренные законом, нужно применять вне зависимости от наличия в списках иноагентов, поскольку важен состав преступления, а не статус конкретного лица.