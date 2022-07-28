В списках абитуриентов засекречены данные детей участников спецоперации «Коммерсант»: в списках абитуриентов вузов оказались засекречены данные детей участников спецоперации на Украине

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В списках поступающих в российские вузы оказались засекречены данные детей участников военных действий на Украине, пишет «Коммерсант». В перечнях не указаны имена и СНИЛС, вместо этого там значатся специальные номера. Как пояснили в самих учебных заведениях, такое требование им выдвинуло Минобрнауки.

Издание напоминает, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина отечественные вузы должны выделить специальную квоту в 10% от общего количества бюджетных мест для детей участников военных действий на Украине. Причем речь идет не только о военнослужащих, но и о гражданских специалистах, и о чиновниках.

При этом детей тех, кто погиб на Украине или получил «увечье, ранение, травму, контузию или заболевание», должны зачислять в вузы без вступительных испытаний. В Минобрнауки отметили, что по специальной квоте в этом году в России зарезервировали порядка 43,5 тыс. мест. Но в большинстве вузов эти места не оказались до конца заполнены.

Ранее стало известно, что университет «Синергия» намеревается подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на отца 10-летней экс-студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгения. Руководство вуза считает, что отец вундеркиндов распространяет ложные сведения насчёт приёма его дочери и сына в учебное заведение.