В СПЧ заявили об использовании Западом мигрантов для развала России Член СПЧ Кабанов заявил, что Запад хочет развалить Россию руками мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мигранты, которые приезжают в Россию, имеют проработанную с 1990-х годов русофобскую идеологию, заявил NEWS.ru член СПЧ Кирилл Кабанов. Он подчеркнул, что они привозят с собой своих имамов, которые действуют при поддержке Запада и недружественных РФ спецслужб и занимаются вербовкой людей с целью дестабилизации и развала нашей страны руками мигрантов.

Мы сталкиваемся с людьми, которые имеют проработанную с начала 1990-х годов русофобскую идеологию. Мы напрямую связываем это с тем, что в Центральной России появилась значительная часть радикалов из Средней Азии, — сказал Кабанов.

Он добавил, что часть мигрантов, которые приезжают в Россию, являются сторонниками построения всемирного халифата. При этом, утверждает Кабанов, они не признают законы других государств, в том числе РФ, потому что для них это закон неверных.

Они привозят с собой много своих имамов, часто они не открывают именно религиозные организации, а действуют вообще без юрлица при поддержке Запада и враждебных нам спецслужб. Их цель — дестабилизация и развал нашей страны. И активную роль в этом будут играть именно мигранты, — добавил член СПЧ.

Ранее Кабанов заявил, что многие нелегальные мигранты пользуются социальными услугами в России, хотя не имеют необходимых документов для пребывания на территории страны. По его словам, это, в частности, касается медицины, образования, дошкольного воспитания детей.