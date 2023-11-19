В СПЧ заявили о смертельной опасности для художницы Скочиленко в колонии Член СПЧ РФ Ева Меркачева: для Скочиленко пребывание в колонии смертельно опасно

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Александра Скочиленко

Пребывание художницы Александры Скочиленко в колонии смертельно опасно для нее, заявила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева, ее слова приводит РИА Новости. Правозащитница напомнила, что у осужденной на семь лет по статье о военных «фейках» девушки имеются серьезные проблемы со здоровьем, а приговор в ее отношении является «чудовищным».

Про болезнь Александры с самого начала знали, что у неё есть непереносимость продуктов, что у неё есть ещё там ряд заболеваний, и обо всем этом она говорила каждый раз на продлении меры пресечения вообще изначально. Когда избрали такую жёсткую меру для заключения в СИЗО, то это вызвало много сомнений, вопросов. А уж сейчас, после приговора. Поэтому я считаю, что, в целом, ее пребывание в колонии для нее смертельно опасно. Я уже не говорю про этап — период, когда человека этапируют, это может длиться точно не один день, это может длиться неделями, — сказала Меркачева.

Она также обратила внимание на общую проблему людей с тяжелыми заболеваниями, находящихся «в огромном количестве под стражей» и напомнила, что вопрос поднимался на одной из встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого, по словам Меркачевой, Верховный суд разработал законопроект, предлагающий не заключать под стражу лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями. Однако на данный момент проект принят лишь в первом чтении.

В свою очередь член СПЧ Александр Брод заявил, что обратится к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой по вопросу обеспечения Александры Скочиленко надлежащим питанием в колонии. Также он отметил, что приговор вызвал определенный резонанс в обществе и существует юридическая процедура, позволяющая его обжаловать.

Художница из Санкт-Петербурга Александра Скочиленко ранее была признана виновной по статье УК о публичном распространении под видом достоверных сообщений ложной информации об использовании ВС РФ. По версии следствия, в марте 2022 года она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры с заведомо ложной информацией о действиях российской армии. Сама художница выразила надежду, что ее жест поможет «достучаться» до тех, кто отказывается садиться за стол переговоров.

Российский режиссер Александр Сокуров назвал данный приговор чудовищным и заявил, что он унижает суть судебного процесса. Кинематографист присутствовал в суде во время оглашения вердикта. По его мнению, действия осужденной не содержат состава преступления. Сокуров отметил, что дело художницы должно стать предметом общественной дискуссии, а не уголовного преследования.