В СПЧ заявили об отказе в кредитных каникулах добровольцам СВО Член СПЧ Кабанов рассказал об отказах в кредитных каникулах добровольцам СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов сообщил, что добровольцам, участвующим в военной операции на территории Украины, не предоставляют кредитные каникулы. В своем Telegram-канале правозащитник написал, что сотрудники банков отказывают добровольцам, поскольку эта категория не упоминается в законе. Он же считает, что добровольцы ничем не хуже мобилизованных, а потому подобные решения несправедливы.

Нам сообщили о новой проблеме: о факте отказа в кредитных каникулах добровольцам. Сотрудники банков утверждают, мотивируя свои отказы, что эта категория (добровольцы) в законе не упоминается. <...> Непонятно, чем доброволец хуже мобилизованного? Или все-таки проблема в наших банкирах? В саботаже ими глобальных государственных решений? — размышляет Кабанов.

По его словам, сами военные комиссары не знают о проблеме и могут ненамеренно вводить в заблуждение добровольцев, обещая им кредитные льготы. По мнению члена СПЧ, основная проблема заключается в нежелании разъяснять гражданам их права и возможности.

Отдельно он остановился на проблеме с региональными разовыми выплатами. Кабанов утверждает, что это дискредитация по региональному признаку и подобные вопросы необходимо решать на федеральном уровне.

Из разных регионов регулярно поступает информация об отсутствии/задержках каких-либо выплат (включая военные пенсии) мобилизованным. <...> История с региональными разовыми выплатами остается примером дискриминации по региональному принципу. Это надо не откладывая решать на федеральном уровне, как и остальные, даже, казалось бы, самые незначительные проблемы мобилизуемых и членов их семей, — пишет он.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видеоролик, в котором мобилизованные в Курганской области граждане сообщают об отсутствии выплат. По словам мужчин в кадре, большинство из них — добровольцы. Как они утверждают, власти обещали предоставить выплаты и временно освободить от кредитов, однако деньги приходится тратить самим призывникам. Минобороны эту информацию не подтверждает.