В СПЧ усомнились в решении арестовать начальника подольской котельной Мельников сомневается, что арестованный Чиков должен содержаться в СИЗО

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Александр Чиков

Член СПЧ Алексей Мельников сомневается в том, что арестованный начальник подольской котельной Александр Чиков, который имеет проблемы со здоровьем, может и должен содержаться в СИЗО, сообщили в пресс-службе Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. По словам Мельникова, который посетил задержанного, мужчина находится в подавленном состоянии, а его здоровье вызывает тревогу.

Вчера я посетил в СИЗО-7 начальника Климовской котельной (Подольский район) Александра Чикова, который был задержан 9 января в рамках ч.2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). <...> Александр находится в крайне подавленном морально-психологическом состоянии. Его состояние здоровья вызывает у меня тревогу, так как Чиков имеет ряд серьезных хронических заболеваний. <...> у меня большие сомнения в том, что он должен и может содержаться в СИЗО, — говорится в сообщении.

Мельников задался вопросом, чем руководствовался суд, избирая исключительную меру пресечения для 65-летнего мужчины, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. К тому же, как отметил правозащитник, Чиков не имеет загранпаспорта, поэтому не смог бы сбежать за границу от правосудия.

Согласно информации из Сети, Чиков неоднократно предупреждал свое руководство о неисправности оборудования котельной еще до начала отопительного периода. Складывается впечатление, что он в данной ситуации оказался самым слабым звеном, на которое вышестоящее начальство предпочло переложить ответственность, — заключил Мельников.

Ранее сотрудники котельной в Климовске обратились с просьбой выпустить их руководителя Александра Чикова из СИЗО. Работники подтвердили, что обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, Чиков до самого задержания пытался отремонтировать неисправный котел.