Заключенные должны обладать правом на участие в боевых действиях для защиты своей страны, заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев. В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что данная инициатива сенаторов соответствует Конституции России.
Защита Родины — это прежде всего обязанность, но в каком-то смысле и право человека. Поэтому, исходя из духа Конституции РФ, наверное, даже если человек осужден, у него должно оставаться право пойти воевать за страну, — заявил Фадеев.
Глава СПЧ добавил, что для введения подобной законотворческой инициативы необходимо урегулировать ряд юридических аспектов. При этом Фадеев отметил, что «если человек хочет взять в руки оружие и пойти защищать (страну. — NEWS.ru), надо найти способ, как это сделать».
Ранее в Совфеде разработали законопроект, который позволяет заключенным участвовать в боевых действиях в рамках специальной операции на Украине. Сенаторы предлагают распространить действие закона не только на гражданских лиц, но и на осужденных военнослужащих. В законопроекте указано, что эти люди могут быть освобождены от наказания, «если проявят мужество и героизм на военной службе».
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, ставшая одним из авторов законопроекта, пояснила, что документ разработан на основании обращений граждан, а также с учетом мнения профессионального и экспертного сообщества.