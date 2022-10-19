Заключенные должны обладать правом на участие в боевых действиях для защиты своей страны, заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев. В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что данная инициатива сенаторов соответствует Конституции России.

Защита Родины — это прежде всего обязанность, но в каком-то смысле и право человека. Поэтому, исходя из духа Конституции РФ, наверное, даже если человек осужден, у него должно оставаться право пойти воевать за страну,заявил Фадеев.

Глава СПЧ добавил, что для введения подобной законотворческой инициативы необходимо урегулировать ряд юридических аспектов. При этом Фадеев отметил, что «если человек хочет взять в руки оружие и пойти защищать (страну. — NEWS.ru), надо найти способ, как это сделать».

Ранее в Совфеде разработали законопроект, который позволяет заключенным участвовать в боевых действиях в рамках специальной операции на Украине. Сенаторы предлагают распространить действие закона не только на гражданских лиц, но и на осужденных военнослужащих. В законопроекте указано, что эти люди могут быть освобождены от наказания, «если проявят мужество и героизм на военной службе».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, ставшая одним из авторов законопроекта, пояснила, что документ разработан на основании обращений граждан, а также с учетом мнения профессионального и экспертного сообщества.