В СПЧ сочли правом заключенных участие в боевых действиях Глава СПЧ Фадеев: законопроект об участии осужденных в боевых действиях соответствует Конституции России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключенные должны обладать правом на участие в боевых действиях для защиты своей страны, заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев. В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что данная инициатива сенаторов соответствует Конституции России.

Защита Родины — это прежде всего обязанность, но в каком-то смысле и право человека. Поэтому, исходя из духа Конституции РФ, наверное, даже если человек осужден, у него должно оставаться право пойти воевать за страну, — заявил Фадеев.

Глава СПЧ добавил, что для введения подобной законотворческой инициативы необходимо урегулировать ряд юридических аспектов. При этом Фадеев отметил, что «если человек хочет взять в руки оружие и пойти защищать (страну. — NEWS.ru), надо найти способ, как это сделать».

Ранее в Совфеде разработали законопроект, который позволяет заключенным участвовать в боевых действиях в рамках специальной операции на Украине. Сенаторы предлагают распространить действие закона не только на гражданских лиц, но и на осужденных военнослужащих. В законопроекте указано, что эти люди могут быть освобождены от наказания, «если проявят мужество и героизм на военной службе».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, ставшая одним из авторов законопроекта, пояснила, что документ разработан на основании обращений граждан, а также с учетом мнения профессионального и экспертного сообщества.