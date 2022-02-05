В СПЧ рассказали об ответственности мигрантов за преступления своих детей

Об ответственности родителей-мигрантов в интервью РИА Новости заявил член Совета по правам человека в РФ Кирилл Кабанов.

В середине января в Самаре трое старшеклассников, дети мигрантов, избили ученицу 2-го класса. Они затолкали 8-летнюю девочку в сугроб и били ногами. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту произошедшего.

По мнению Кирилла Кабанова, за действия детей ответственность должны нести их родители.

Родители детей-мигрантов должны нести ответственность за своих детей, которым нет 14 лет, и высылаться из страны в случае правонарушений... Огромное количество криминала и этническая организованная преступность, пока она в отношении своих соотечественников, и они регулируют вопросы между своими гражданами, — заявил член СПЧ.

Он добавил, что в российских школах не должно быть детей, не знающих русский язык. Для этого необходимо создавать подготовительные курсы.

Не могут получать гражданство люди, в том числе дети, которые не знают русского языка и культуры. Об этом говорит и президент, мы должны исполнять то, что сказано... Мы должны чётко понимать, что в классе число детей мигрантов не должно превышать 10%, — заявил Кабанов.

По его мнению, государству следует пересмотреть программу переселения соотечественников по получению гражданства и отменить его выдачу по праву рождения. Член СПЧ считает, что с 90-х годов, когда принималась программа, образовалась «огромная культурная пропасть» и дети мигрантов уже не воспринимают эпизоды российской истории как в том числе и своей.

Необходимо пересмотреть и предварительную подготовку мигрантов, поскольку они приезжают «не только работать, но и для получения гражданства», мигранты должны знать русский язык, российскую культуру.

Для этого мы должны сделать предварительную подготовку людей, которые хотят приехать в нашу страну, — резюмировал член СПЧ.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что мигранты, приезжающие в Россию, зачастую не имеют хорошего образования и сильно отличаются по менталитету от коренных жителей РФ. По его мнению, глубинная проблема мигрантов и их детей «не национальная, а цивилизационная».