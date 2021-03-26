В СПЧ рассказали, когда правозащитник посетит Навального

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Член Совета при президенте по правам человека Андрей Бабушкин рассказал, что собирается посетить оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области.

По его словам, он сможет пообщаться с Навальным после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.

Да, планирую [посетить Навального]. Но тут зависит не от меня, здесь зависит от коронавирусных ограничений. Как только коронавирусные ограничения будут сняты, я надеюсь, что меня к нему допустят, я смогу с ним пообщаться и сам все проверить, — сказал он журналистам РИА Новости.

Он отметил, что обратился к директору ФСИН Александру Калашникову и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой перевезти оппозиционера на стационарное лечение. По его словам, медицинская помощь в московских СИЗО была на хорошем уровне, а в колонии она оказалась неэффективна.

По моим каналам подтверждается информация, что у него немеет нога, сильные боли. Есть подозрения, что его осматривал только местный фельдшер. Потом, правда, администрация вызвала врача-невролога. Невролог в прошлую пятницу его осмотрел, выписал препарат, который начал ему оказывать помощь, начиная с понедельника. Пока, к сожалению, этот препарат не помогает, — добавил правозащитник.

Также Бабушкин попросил «более деликатно» проверять присутствие Навального в камере, а не будить его каждые два часа для съёмки на видеокамеру.

Это можно делать на расстоянии, не мешая его сну. <...> Я попросил, чтобы это делалось в нормальных человеческих формах, а не так, как они делают сейчас, — заключил он.

24 марта адвокаты Навального весь день не могли попасть в колонию, несмотря на то что им была назначена встреча с подзащитным. При этом ранее оппозиционер жаловался на резкое ухудшение самочувствия. Его соратники опасаются, что он может находиться в госпитале. 25 марта юристов пропустили на территорию колонии. После посещения подзащитного они рассказали, что оппозиционер уже четыре недели находится в «крайне неблагополучном» состоянии: он испытывает боли в спине, а также у него «практически не действует» одна нога. Сам Навальный обратился к главе ФСИН Александру Калашникову с жалобами на пытки бессонницей и издевательства в связи с некачественной медицинской помощью.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru