В СПЧ раскрыли, сколько поручений ожидают от Путина в 2024 году Глава СПЧ Фадеев: поручений Путина по итогам встречи с СПЧ ожидается больше 10

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Глава РФ Владимир Путин в январе 2024 года выпустит более 10 поручений для Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по итогам декабрьской встречи, предположил глава СПЧ Валерий Фадеев в разговоре с ТАСС. По его словам, список будет включать вопрос об амнистии в отношении отдельных категорий осужденных.

По итогам встречи с президентом 4 декабря ожидаем выхода более десятка поручений. Одна из важных тем, которая громко прозвучала на встрече президента с СПЧ, — это возможность смягчения ответственности за преступления ненасильственного характера и рассмотрение вопроса об объявлении амнистии в отношении отдельных категорий осужденных, — сказал он.

Фадеев добавил, что депутаты и сенаторы положительно отреагировали на соответствующую инициативу. Он также выразил надежду на то, что темы СВО, школьного образования и помощи соотечественникам в недружественных странах также найдут у них отклик.

Фадеев ранее заявил, что даже полный запрет абортов не приведет к росту рождаемости в России. Он призвал воздержаться от необдуманных действий тех, кто не понимает причин, по которым рождаемость снижается. Фадеев подчеркнул, что такие меры в попытках повысить показатели только ухудшают атмосферу в обществе.