В СПЧ раскритиковали законопроект МВД о въезде мигрантов

Эксперты Совета при президенте по правам человека подготовили отрицательное заключение на законопроект МВД, который упрощает прибытие в страну мигрантов. Об этом NEWS.ru рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов. Он объяснил, что предложения министерства противоречат словам президента Владимира Путина.

[В законопроекте] нет особых направлений по развитию миграции соотечественников, не делается ставка на высокообразованных кадров. Упрощения в интеграции недопустимы. Он противоречит тому, что говорит президент, — рассказал Кабанов.

По его словам, сейчас МВД не контролирует ситуацию, а инициатива ведомства приведёт только к увеличению миграционного потока. Правозащитник уверен, что за культурную составляющую и за понимание правого поля страны мигрантами должны нести ответственность работодатели.

Было бы лучше усилить деятельность социальных работников, которые обеспечат насыщение рынка труда россиянам. Это будет важно и для роста средств в Пенсионном фонде, и для снятия нагрузки на медицину для граждан. Именно этого хотят наши соотечественники, — подчеркнул он.

Законопроект МВД, внесённый в июне, предполагает отказ от выдачи разрешения на временное проживание (РВП), которое сейчас иностранцы получают до вида на жительство. Вместо этого в ведомстве предлагают установить три режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно и без получения разрешения на постоянное проживание) и постоянное бессрочное проживание.

В МВД заявили, что разрешение на временное проживание иностранных граждан оказалось неэффективно. В ведомстве уверены, что для тех иностранных граждан, кто планирует для себя приобретение российского гражданства, необходимость оформления разрешения на временное проживание перед получением вида на жительство является излишней бюрократической формальностью.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала довериться тем, кто осуществляет контроль за правопорядком, и поддержать их в этом законопроекте.

В подготовке материала принимал участие Эдуард Коробейников.