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Глава СПЧ предлагает отменить для мигрантов экзамен по русскому и истории

16:46, 27 октября 2021
Глава СПЧ предлагает отменить для мигрантов экзамен по русскому и истории Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
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Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил премьер-министру Михаилу Мишустину экспертное заключение на законопроект МВД о миграции. По оценке Совета, из документа должны быть исключён ряд экзаменов для трудовых мигрантов, а также ответственность работодателей за нарушение законодательства при их привлечении на работу. Об этом сообщается на сайте Совета.

На сайте СПЧ говорится, что в экспертном заключении указывается на исключение в тексте законопроекта требования о сдаче экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства России для трудовых мигрантов (оно сохраняется только для тех иностранных граждан, которые претендуют на постоянное проживание); на отмену механизма о неразрешении въезда; на фактическое освобождение работодателей от ответственности за нарушение требований законодательства РФ при привлечении мигрантов и так далее.

Просим Вас поручить проработать прилагаемое экспертное заключение и учесть позицию постоянной комиссии Совета в ходе дальнейшей работы над упомянутым законопроектом, — говорится в письме Фадеева Мишустину.

Фадеев отметил, что «необходимо обеспечить широкое публичное обсуждение принципиальных положений Концепции и в последующем доработанного проекта ФЗ».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что приезжающие на работу в Россию граждане других государств СНГ должны как минимум знать русский язык и понимать, что из себя представляет страна. Это, по его мнению, позволит им интегрироваться и жить полноценной жизнью.

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