В СПЧ призвали забрать в РФ осужденного за взрыв здания ОГА харьковчанина

Фото: t.me/dsns_telegram

Последствия взрыва здания ОГА

СПЧ сделает все возможное, чтобы харьковчанина Дениса Паникарова, осужденного на пожизненное заключение на Украине за взрыв здания ОГА, забрали в Россию, заявил NEWS.ru член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, вопросами обмена заключенными занимается уполномоченный по правам человека, но СПЧ приложит все усилия, чтобы Паникаров попал в соответствующие списки.

По данным украинских правоохранителей, 38-летний харьковчанин сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им информацию о ВСУ и инфраструктуре Харьковской области. В результате 1 марта 2022 года из-за взрыва здания ОГА погибли 44 человека. Паникаров свою вину отрицал и заявил, что ожидает обмена, чтобы поехать в Россию.

Мы обязаны заняться этим делом и помочь мужчине. Несмотря на ситуацию на Украине, не стоит забывать, что любой имеет право на честный суд, — отметил Кирилл Кабанов.

По его мнению, люди на Украине подвергаются жестоким пыткам и издевательствам. Негативно высказываясь о киевской власти, они моментально попадают под пресс СБУ.

Их обвиняют в чем угодно. Фактов доказательства преступления, как правило, вообще никто не озвучивает, в суде проводят закрытые процессы, — объяснил член СПЧ.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что ведомство не получало никаких дополнительных предложений со стороны США по вопросу обмена заключенными и, в частности, осужденного за шпионаж Пола Уилана. При этом он отметил, что Москва готова рассмотреть новые инициативы, если они поступят.