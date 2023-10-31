В СПЧ призвали бороться с радикализмом после избиения подростка в Серпухове Член СПЧ Кабанов: необходимо жестко реагировать на драку в Серпухове

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Кирилл Кабанов

Случай с избиением подростка в Серпухове требует жесткой ответной реакции, заявил NEWS.ru член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он отметил, что таких инцидентов становится все больше и нельзя дать радикализму глубже проникать в общество. По его словам недопустимо, что на людей нападают из-за внешнего вида или религии. Кабанов призвал формировать специальные группы, в которых будет проводиться работа с детьми и подростками в школах.

Мы видим, что радикализм уже подобрался к нашим улицам, а значит, мы должны жестко реагировать. Недавно был случай, когда молодому человеку чуть не сняли скальп из-за цветных волос. Многие мигранты приезжают к нам в страну и навязывают свои традиции. Выходил материал, согласно которому 40% мигрантов готовы с оружием в руках отстаивать свои национальные интересы. Вести агрессивные диалоги нельзя. Нужно формировать специальные группы, потому что все подобные действия нужно рассматривать с позиции экстремизма, а не хулиганства, — сказал он.

31 октября в Серпухове возле торгового центра «Корстон» группа подростков избила молодого человека в черной одежде, приняв его за представителя «ЧВК Редан». В подмосковной прокуратуре сообщили, что все участники избиения установлены, а против их родителей заведены административные дела за неисполнение своих обязанностей по воспитанию.