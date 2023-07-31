В СПЧ предложили учить детей мигрантов русскому языку еще до школы Член СПЧ Кабанов предложил ввести курсы обучения детей мигрантов русскому языку еще до школы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поток трудовых мигрантов, приезжающих в Россию с детьми, продолжает расти, и самая большая проблема возникает с детьми школьного возраста, не говорящими на русском языке, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, чтобы такие дети могли нормально учиться в российских школах, их нужно сначала подготовить на курсах, дав возможность выучить язык.

По данным Минпросвещения, число детей мигрантов, получающих образование в России, с 2021 года увеличилось на 74 135 человек. При этом 77% из них слабо владеют русским языком или не знают его совсем, поэтому не могут полноценно освоить школьную программу и бесконфликтно общаться со сверстниками. Эксперт подчеркнул, что зачастую такие дети игнорируют школьные занятия и собираются в сообщества, далекие от знаний правил и традиций страны пребывания.

Как считает Кабанов, специальные подготовительные курсы нужны также и для того, чтобы дети-иностранцы не влияли на качество образования российских детей и на качество самого процесса обучения.

Пусть их обучение займет время, год или два, но приезжающие дети будут знать русский язык, основы традиционных для нашей страны культуры и поведения. Этот процесс ни в коем случае не может быть параллельным основному школьному образованию, — сказал член СПЧ.

Он напомнил о подобном положительном опыте в Челябинской области, где детей обучают русскому языку вместе с родителями.

Также эксперт подчеркнул, что человек, приезжающий в страну на работу, должен прежде всего работать и зарабатывать деньги. А если трудовой мигрант приезжает с детьми, платить за их обучение должны его работодатели.

Ранее в Краснодарском крае суд приговорил 28-летнего приезжего из Киргизии к 19 годам лишения свободы по делу об изнасиловании и убийстве женщины на кладбище. В августе прошлого года в Адлерском районе Сочи мигрант, находившийся в состоянии опьянения, изнасиловал и убил 30-летнюю женщину, которая приняла его за работника кладбища и попросила помочь найти могилу родственницы.