В СПЧ предложили обезопасить кредитную амнистию от мошенников Член СПЧ Кабанов предложил ввести критерии семей для защиты кредитной амнистии

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Инициатива об объявлении единоразовой кредитной амнистии для многодетных семей является правильной, но требует доработки, отметил в беседе с «360» член Совета по правам человека при президенте России, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, необходимо разработать критерии для семей, которые могут под нее подпасть, чтобы исключить случаи злоупотреблений.

Кабанов пояснил, что требуется ограничить тех, кто попытается специально создавать условия для получения доступа к невозвратным кредитам. Поэтому необходимо тщательно прописать критерии для семей, которым смогут списать долги по займам. Под такие критерии не должны подпадать асоциальные семьи, которые набрали потребительских кредитов и не собираются их возвращать.

У нас есть разные семьи. Есть такие, которые состоят на учете как неблагополучные, есть многодетные семьи мигрантов. Есть те, кто незаконно обналичивает материнский капитал. Поэтому нужно заключение социальных служб, что это нормальная семья, которая попала в сложную ситуацию, — отметил общественник.

Он добавил, что идея введения таких критериев обезопасит кредитную амнистию от мошенников и позволит получить списание кредита нормальным семьям, к примеру, в случае, если отец семейства, будучи единственным кормильцем, лишается работы.

В этой ситуации понятно, что многодетные с кредитом даже квартиру не смогут заложить. Вот в этой ситуации такое решение нужно, — объяснил член СПЧ.

Ранее с предложением о кредитной амнистии для многодетных семей выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, необходимо ввести единовременное списание долгов по займам для семей, которые потеряли доход по не зависящим от них причинам.