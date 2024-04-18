В СПЧ предложили инструкцию для работодателей по найму мигрантов Член СПЧ Меркачева: работодатель в объявлении должен указать уровень зарплаты

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В СПЧ предложили создать инструкцию по найму мигрантов, в которой говорится, что работодатели должны указывать уровень зарплаты и то, сколько раз они уже обращались с заявлениями о поиске работников, заявила НСН член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. По ее мнению, работодателю выгоднее брать на работу безграмотных мигрантов, а не местных жителей.

В эту инструкцию можно было бы включить пункт, какое количество раз работодатель пробовал обращаться с заявлениями на местные порталы, в агентства, занимающиеся поиском работников. Также работодатель должен разместить на своем сайте, если он у него есть, информацию о том, что он нуждается в рабочей силе. Важно уточнить и уровень зарплаты, — объяснила она.

Меркачева отметила, что если работодатель предлагает зарплату меньше среднего по региону, то это можно рассматривать как попытку уйти от найма местных жителей. Она добавила, что некоторые выбирают на рабочее место мигрантов, поскольку те не знают законодательство и не спрашивают ничего.

Однако за принятием этой инициативы может последовать коррупция, поэтому необходимо выверять эту политику, подчеркнула член СПЧ. Она уточнила, что большое количество мигрантов может совершить правонарушения или даже преступления, поэтому важно узнавать, кто они и что делали на родине. Меркачева предупредила, что из-за психологического состояния и тяжелых условий, в которых чаще всего мигранты вынуждены выживать, они могут быть подвержены влиянию извне.

Ранее стало известно, что коммерческие организации с 1 мая не смогут участвовать в проведении экзамена на знание русского языка для иностранцев и выдаче соответствующих сертификатов. Глава Минобрнауки Валерий Фальков провел совещание с руководством вузов, на котором в числе прочего обсуждался вопрос качества проверки знания русского языка для иностранцев.