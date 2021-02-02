В СПЧ потребовали выяснить, почему задержанных ночь держали в автобусах

https://static.news.ru/photo/a846caee-653c-11eb-8e36-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ряд активистов, которые были задержаны в ходе несогласованной протестной акции в Москве, целую ночь провели в автобусах. С требованием выяснить, почему данный инцидент имел место, 2 февраля выступил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

23 и 31 января в Москве и других российских городах прошли несанкционированные акции протеста. Митингующие выступали с поддержкой арестованному оппозиционному политику Алексею Навальному. Протесты в ряде регионов обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. 31-го числа по стране задержали более пяти тысяч человек.

Как сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев, в спецприёмник для иностранцев в деревне Сахарово правоохранители привезли три автобуса с людьми. В течение ночи задержанные просидели внутри транспортных средств. Всё потому, что спецприёмник не готов был их принять.

По моей информации, сейчас все люди размещены, находятся в тепле, им предоставлены койки и еда, долгое время они были без еды. И по на нашему сигналу, по сигналу СПЧ, будет проведена служебная проверка, — цитирует Фадеева ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Пресненский суд Москвы арестовал до конца марта мужчину, бросавшего пиротехнику в полицейских во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе суда.