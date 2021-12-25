В СПЧ порекомендовали прекратить обучение девятилетней студентки Тепляковой

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Асмолов призвал приостановить обучение девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой в вузе в связи с рисками нарушения психического и психофизиологического развития. В открытом письме, адресованном уполномоченным лицам и выложенном на странице Facebook, психолог призвал прекратить этот «неапробированный эксперимент».

В целях обеспечения психологического здоровья ребёнка и позитивного эмоционального климата в её семье, предотвращения психотравматических последствий данного эксперимента, избегания рисков буллинга в СМИ, <…> прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделённые полномочиями для приостановки социально-психологического эксперимента, — написал Асмолов.

В адресатах он указывает председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову и уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марию Львову-Белову.

Последняя ранее обещала направить в «адрес ответственных лиц» письмо с правовой оценкой ситуации для оценки психологического состояния девочки.

Родители Алисы в пятницу выложили открытое обращение, в котором обвинили факультет психологии МГУ и должностных лиц в ряде противоправных действий и призвали контролирующие органы провести правовую проверку действий представителей университета и привлечь их к ответственности.