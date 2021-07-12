В СПЧ попросили объяснить столичные указатели на узбекском и таджикском

В московском метро указатели на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая» продублировали на фарси и узбекском языке

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой решить проблему наличия в столице указателей на узбекском и таджикском языках. Поводом для обращения стали жалобы местных жителей, которые полагают, что в России не происходит интеграции мигрантов в местную культуру и общество. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

В жалобе, поступившей на имя главы СПЧ, отмечается , что особое раздражение жителей вызывают надписи на указателях в метро «Прокшино» на узбекском и таджикском языках. По мнению авторов жалобы, это свидетельствует о том, что вместо интеграции в России создаются все условия для комфортного проживания приезжих.

Неясно, как появление данных указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком, — пишет Фадеев в обращении на имя мэра.

Ранее в московском метро указатели на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая» продублировали на фарси (кириллицей) и узбекском (латиницей). В руководстве метрополитена заявили, что сделали это для удобства приезжих, чтобы они понимали, как добраться общественным транспортом от этих станций метро до миграционного центра, и распространять это на всю систему столичной подземки не планируется.

Пользователи считают, что московские власти перегибают палку в гостеприимстве в отношении мигрантов. В частности, их раздражает то, что в странах «исхода» узбеков и таджиков надписи на русском языке, напротив, ликвидируются.

Сам Собянин заявил, что количество мигрантов на столичных стройках снизилось более чем в два раза, а столичные власти уже давно реализуют программу постепенного вытеснения мигрантов и замещения их на ключевых городских проектах специалистами из Москвы или других российских регионов. При этом объём жилищного строительства вырос почти вдвое по сравнению с уровнем пятилетней давности.