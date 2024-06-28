В СПЧ ответили Бастрыкину на предложение вернуть смертную казнь Член СПЧ Кабанов: пожизненное заключение будет страшнее смертной казни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Пожизненное заключение страшнее смертной казни, поэтому его нужно применять чаще, заявил председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в беседе с NEWS.ru. Таким образом он ответил на предложение председателя Следкома Александра Бастрыкина отменить соответствующий мораторий. Общественник добавил, что не стоит забывать о рисках судебных ошибок, которые в случае разрешения смертной казни могут покалечить жизни людей.

Как человек, конечно, я понимаю, что такие решения иногда должны быть. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть риски судебной ошибки, они достаточно высокие, мы не должны калечить жизни людей. Я считаю, что пожизненное заключение надо чаще применять, оно страшнее, чем смертная казнь. Я думаю, что пока такого варианта не предусматривается в России, — отметил Кабанов.

Как заявил ранее Бастрыкин, применять высшую степень наказания в отношении тех, кто убил десятки людей, было бы гуманно. Глава Следкома добавил, что в последнее время число особо жестоких преступлений возросло. Он напомнил о фигурантах дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». По словам Бастрыкина, 15 обвиняемых получат пожизненное.