В СПЧ отреагировали на возвращение гауптвахт в учебных центрах Минобороны Член СПЧ Меркачева: провинившихся в учебных центрах военных отправят на гауптвахты по решению суда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помещение провинившихся в учебных центрах Минобороны военнослужащих на гауптвахты будет производиться по решению военного суда, сообщила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По ее словам, подобная практика с 2007 года применяется среди военных, а теперь она распространится и на проходящих подготовку в учебных центрах МО РФ.

Гауптвахты и так в 2007-м вернули в распоряжение военных как дисциплинарное взыскание, предусматривающее наказание до 30 суток лишения свободы, реже — до 45 суток. А сейчас данную меру вводят и в учебных центрах МО, где на данный момент подобных мер к военнослужащим не применяется. Процедура же помещения человека под стражу будет также реализовываться по решению военного суда, — сказала Меркачева.

Ранее «Парламентская газета» писала, что в Минобороны подготовили проект указа президента, согласно которому в российской армии могут появиться так называемые гауптвахты — полевые места содержания для военнослужащих, арестованных за дисциплинарные проступки. Если указ вступит в силу, гауптвахты смогут разворачивать во время учений, военных сборов и в зонах боевых действий.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее предложил повысить минимальный возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а максимальный поднять с 27 до 30 лет. Также глава МО выступил за предоставление солдатам возможности заключения контракта с первого дня службы и увеличение численности армии до 1,5 млн военнослужащих.