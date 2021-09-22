В СПЧ оценили решение о пересчёте результатов онлайн-голосования в Москве
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
13:50, 22 сентября 2021
Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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Пересчёт результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве окончательно снимет все слухи относительно накруток. Об этом заявил «Радио 1» член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. По его словам, это правильный шаг, который к тому же может повысить доверие к дистанционному голосованию.
Он напомнил, что в Москве при подсчёте в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) были задержки, в результате чего возникли вопросы, почему так долго не оглашаются результаты.
Я думаю, сейчас предпринят правильный шаг, чтобы развеять все сомнения и домыслы. То, что назначен пересчёт голосов, думаю, повысит доверие к этой системе и окончательно снимет все слухи относительно накруток, — сказал Брод.
Брод отметил, что сложности с электронным голосованием возникли только в Москве. В остальных регионах проблем не было, там были только вопросы: кто-то забыл пароль от личного кабинета, кто-то уточнял правила пользования ДЭГ.
Ранее председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что техническая группа пересчитает результаты онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве к 27 сентября. По его словам, эти данные будут выложены в открытый доступ и ознакомиться с ними сможет любой желающий.