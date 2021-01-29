В СПЧ оценили призывы к участию в новой акции в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/adc482dc-62de-11eb-abdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал призывы в соцсетях сторонников оппозиционера Алексея Навального к участию в очередной акции в его поддержку. Он назвал их провокацией.

Фадеев пояснил, что пандемия коронавируса ещё продолжается и введённые в связи с ней ограничения продолжают действовать.

Эта акция фактически не просто не согласована, эта акция запрещена, учитывая ситуацию с эпидемией, — цитирует его ТАСС.

Глава СПЧ также отметил, что для проведения митинга организаторы выбрали Лубянку. Однако там узкие тротуары, на которых не поместится большое количество людей. В этом случае протестующие будут выходить на проезжую часть, а сотрудники полиции — использовать силу, чтобы их оттеснить.

Всё это, конечно, выглядит как провокация, — сказал Фадеев.

Он добавил, что провокационными можно считать и заявления в Сети о том, что участники акции намерены отправиться на Красную площадь.

Акции в поддержку Навального, арестованного по возвращении в Россию из Германии, прошли в ряде российских городов 23 января. В общей сложности силовики задержали несколько тысяч человек, в том числе около 300 несовершеннолетних. Сторонники оппозиционера анонсировали новую акцию 31 января.

Ранее NEWS.ru писал, что представителей «ВКонтакте», Facebook, TikTok и Telegram вызвали в Роскомнадзор. Им хотят рассказать об ответственности платформ за неудаление призывов к участию в акциях в поддержку Навального.